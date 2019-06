Video: Auf der The smarter E Europe im Mai in München lud pv magazine zu einer weiteren Auflage seines Quality Roundtable. Photovoltaik-Experten aus den Bereichen Fertigung, Projektierung, Finanzen und Testlaboren informierten die Teilnehmer über Qualitätsfragen bei Modulen, Kabeln und Wechselrichtern.In einer Branche, die sich so schnell bewegt wie Photovoltaik, gibt es immer wieder das Potenzial, dass sich Qualitätsprobleme einschleichen und den Erfolg eines Projekts gefährden - sei es bei der Material- und Komponentenherstellung oder bei der Installation und dem Betrieb eines Photovoltaik-Kraftwerks. ...

