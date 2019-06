Volker Schilling (Greiff): Greiffbar - Investments zum Anfassen (31. Mai 2019)

Das ist Wahnsinn, warum schickst du mich in die Hölle? So ähnlich dröhnt es wohl momentan aus den Lautsprechern der CDU Zentrale, geträllert von der liebreizenden Annegret Kramp Karrenbauer. Die sich nicht anders zu helfen weiß, als von einem Fettnäpfchen in das nächste zu stolpern. Vergessen wird dabei wieder einmal der Inhalt. Wer anpackt, der hat keine Zeit zu lamentieren. In diesem Sinne empfehlen wir den Sender zu wechseln, denn jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt. Derweil wird in Brüssel der Eurovision Songcontest gegeben, dem mit Interpret Manfred Weber null Punkte aus den anderen Teilnehmerländern drohen. Atemlos durch die Nacht feilschen derweil die europäischen Regierungschefs an der neuen Personalstruktur und können sich dabei über den Moderator nicht einigen. Wer sehnt sich da nicht nach ein bisschen Frieden?

Hoch auf dem gelben Wagen sitzen derweil die chinesischen Handelspartner, die Trump weiter Sorgen bereiten und daher zumindest auf ihrer Fahrt Umwege in Kauf nehmen müssen. In der Tat würden sich die Marktteilnehmer an dieser Stelle etwas ruhigeres Fahrwasser in Punkto Geopolitik wünschen, sozusagen etwas mehr Frieden und Sonne auf der Tonspur. Dies scheint bis auf Weiteres nur Wunschdenken zu sein. Dabei fällt auf, dass das Thema "Handelskonflikt" bei immer mehr Fondsmanagern in den Sprachduktus übergeht. "Wir finden super Unternehmen zu vernünftigen Bewertungen, dies vor dem Hintergrund mangelnder Anlagealternativen und unterinvestierter Großinvestoren ABER die Politik bereitet uns Sorgen" so in etwa klingt es mittlerweile auch aus den Mündern klassischer Aktienfondsmanager und somit seitens der Gruppe von Marktteilnehmern, die das Glas praktisch immer mindestens halbvoll sehen.

Man kann den Aktienmärkten demnach eine gewisse Reife und Anfälligkeit für erhöhte Volatilität zusprechen, aber sicher keine positiv gestimmten Marktteilnehmer, geschweige denn Börseneuphorie. Apropos Euphorie, diese vernehmen wir derweil bei dem Bestreben der Gesellschaften in der Fondsauflage rund um das Thema ESG. Dazu passt folgende Schlagzeile: "Franklin Templeton lanciert ersten aktiv gemanagten ETF für grüne Anleihen". Ein traditionsreiches Fondshaus für aktive Value-Manager geht in Richtung ESG und ETF?! Wer in seiner Fondspalette keine günstigen und nachhaltigen Produkte anbietet, läuft offenbar Gefahr den Anschluss zum Kunden zu verlieren.

Und damit die heile Schlagerwelt nicht aus den Fugen gerät, schaltet die US Notenbank das Licht aus und den Spot an. Und dieser Spot richtet sich auf den Star des Kapitalmarktes: Den Zins! Denn mit einer 82 prozentigen Wahrscheinlichkeit rechnet der Markt bis zum Jahresende mit Zinssenkungen in den USA. Itu2018s a Party-song that makes the party going on.

