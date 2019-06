Ja, die Aixtron-Aktie hat in den zurückliegenden zwei Wochen rund 25% an Wert verloren. Und nein, das ist zwar bearish zu interpretieren, aber (noch) kein Grund zur Panik! Denn zunächst einmal notieren die Papiere in einem mittelfristigen Seitwärtstrend, und der ist auch weiterhin intakt - trotz des Rücksetzers. Behält Aixtron die Pendelbewegung bei, könnte jetzt sogar der nächste Schub nach oben starten... ...

