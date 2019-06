Jeder dritte Bankangestellte mit Kundenkontakt ist mit seinem aktuellen Job unzufrieden. Knapp ein Drittel plant sogar einen Ausstieg, so eine Umfrage von Yougov im Auftrag der Swiss Life Select.



Rund 26 Prozent der Studienteilnehmer glauben, in zwei Jahren nicht mehr beim aktuellen Arbeitgeber beschäftigt zu sein. Rund 58 Prozent der unzufriedenen Befragten planen einen Ausstieg. Eine bessere Work-Life-Balance (42 Prozent), eine höhere Vergütung (42 Prozent) und eine größere Arbeitsplatzsicherheit (39 Prozent) würden für einen Wechsel sprechen. Für Unmut sorgen eine Vergütung, die sich angeblich nicht an der erbrachten Leistung orientiere (55 Prozent), Produkt- und Absatzvorgaben (45 Prozent), eine schlechte Work-Life-Balance (42 Prozent), schlechte Aufstiegs- und Karrieremöglichkeiten (42 Prozent), fehlende digitale Tools (37 Prozent), mangelnde Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten (34 Prozent) und fehlende Möglichkeiten, Kunden individuell zu betreuen (30 Prozent).



Die Umfrage wurde zwischen dem 7. und 14. Mai 2019 durchgeführt, 201 Banker wurden befragt.