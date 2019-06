Inzwischen waren auf allen Märkten Speisefrühkartoffeln der Varietäten Annabelle und Berber aus inländischem Anbau erhältlich. Sie generierten in der Regel eine freundliche Beachtung, die sich zum Wochenende hin vielfach noch verstärkte. Doch ihre Verfügbarkeit war derart angewachsen, dass man an die Grenzen der Absatzmöglichkeiten stieß. Also...

Den vollständigen Artikel lesen ...