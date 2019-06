Das aktuelle Umfragehoch der Grünen setzt sich auch in der "Sonntagsfrage" des ZDF-Politbarometers fort. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, kämen die Grünen laut der Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen auf 26 Prozent und damit sechs Prozentpunkte mehr als bei der letzten Umfrage von Anfang Mai.



Die Union kommt auf 27 Prozent und die SPD auf 13 Prozent (jeweils -3 Prozentpunkte). AfD (13 Prozent) und Linke (7 Prozent) lassen um jeweils einen Prozentpunkt nach. Die FDP (7 Prozent) bleibt unverändert. Die anderen Parteien zusammen liegen bei 7 Prozent (+2 Prozentpunkte).



Die Umfrage wurde von der Forschungsgruppe Wahlen in der Zeit vom 3. bis 5. Juni bei 1.297 Wahlberechtigten telefonisch erhoben.