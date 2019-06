Das neue Graduiertenkolleg soll das bestehende Stipendiumprogramm für Promovierende fortführen. Interessenten können sich ab sofort auf die vier Stipendien mit einer Laufzeit von jeweils vier Jahren bewerben.Seit 2006 hat die Rainer Lemoine-Stiftung rund 100 Promovierende im Bereich der erneuerbaren Energien mit Stipendien gefördert. Dieses Programm soll ab 2020 in Form eines neuen Graduiertenkollegs fortgeführt werden. Im Rahmen dessen unterstützt die Stiftung vier Promovierende über jeweils vier Jahre hinweg mit einem Stipendium. Mit dem am Rainer Lemoine-Institut in Berlin angesiedelten Kolleg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...