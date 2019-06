Der USD/CAD scheiterte daran seinen Abprall vom 2-Wochentief auszubauen und so notiert er am Donnerstag mit der frühen europäischen Sitzung in einer schmalen Range knapp über 1,3400. Die Investoren haben die enttäuschenden US ADP Arbeitsmarktdaten und den besser als erwarteten US ISM nicht-Produktion PMI vom Mittwoch hinter sich gelassen. Am Mittwoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...