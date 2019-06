FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG RAISES HOMESERVE PRICE TARGET TO 1400 (1250) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES MITCHELLS & BUTLERS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 360 (265) PENCE - BERNSTEIN CUTS SSE PLC PRICE TARGET TO 1305 (1360) PENCE - 'OUTPERFORM' - FTSE INDICATED -0.04% TO 7217 (CLOSE: 7220.22) POINTS BY IG - JEFFERIES INITIATES STOBART GROUP LTD WITH 'BUY' - TARGET 174 PENCE - JEFFERIES RAISES GO-AHEAD GROUP PRICE TARGET TO 2290 (2260) PENCE - 'BUY' - NUMIS CUTS GB GROUP TO 'ADD' ('BUY') - TARGET 680 PENCE - NUMIS RAISES 888 HOLDINGS TO 'ADD' ('HOLD') - TARGET 170 PENCE - RBC CUTS METRO BANK PLC PRICE TARGET TO 850 (3000) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 4000 (3600) PENCE - 'TOP PICK' - UBS INITIATES DS SMITH WITH 'NEUTRAL' - TARGET 336 PENCE



- NUMIS RAISES AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 705 (532) PENCE - 'BUY'



