An den Standorten in Sachsen und Schleswig-Holstein sollen Photovoltaik-Anlagen mit einer Leistung von zusammen sieben Megawatt entstehen. Sie sollen im Laufe des nächsten Jahres installiert werden und besitzen einen Zuschlag aus der ersten Sonderausschreibung.Wasserkraft plus Solar - für Vattenfall ist das ein perfektes Match: Der Energiekonzern will an seinen Pumpspeicher-Kraftwerken Markersbach in Sachsen und Geesthacht bei Hamburg Photovoltaik-Anlagen mit einer Leistung von zusammen sieben Megawatt installieren. Drei Anlagen plant Vattenfall: Je eine auf den Dämmen der Oberbecken in Markersbach ...

