Der Verkaufsdruck hat gegenüber dem Dollar in der vergangenen Stunde zugenommen und so konnte der GBP/USD in die Nähe des mehr als 1-Wochenhoch steigen. Die Investoren haben den besser als erwarteten ISM nicht-Produktion PMI vom Mittwoch hinter sich gelassen und so steht der Dollar mit den zunehmenden Erwartungen an Fed Zinssenkungen im Jahr 2019 unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...