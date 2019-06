Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer verliert in der Gunst der Wähler massiv an Vertrauen. Wie das wöchentlich vom Institut INSA für das Nachrichtenmagazin "Focus" ermittelte Politikerranking ergibt, verliert die CDU-Chefin neun Punkte auf 80 Punkte und fällt von Platz 7 auf Platz 14.



Es ist der bisher schlechteste Wert von Kramp-Karrenbauer als CDU-Chefin. Spitzenreiter bleibt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die um neun auf 123 Punkte zulegen kann. Auf dem 2. Platz folgt der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck mit 122 Punkten (plus 13). Platz drei belegt der ehemalige SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel mit 112 Punkten (plus sieben Punkte).



INSA befragte für "Focus" vom 31. Mai bis 3. Juni insgesamt 2.089 Wahlberechtigte ("Welcher Politiker vertritt Ihre Positionen am ehesten/am wenigsten?").