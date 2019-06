Bereits das gesamte letzte Jahr über ist der Wert der Société Generale Aktie konstant gefallen. Auch in diesem Jahr hat sich daran bisher nichts verändert. So ist der Kurs seit Januar um bis zu 8 Euro weiter in Richtung Süden gelaufen. Vor wenigen Tagen kam es hierbei sogar zu einem Gap von knapp zwei Euro. Lediglich kleinere und teilweise etwas größere Korrekturen ließen den Preis für kurze Zeit wieder etwas steigen. Somit ist klar, dass ausschließlich ...

