Der Danske Bank Chefanalyst Jakob Christensen erklärt, dass die EZB die dovish Stimmung des Marktes nicht voll bestätigte und so konnte der Euro an Wert zulegen, obwohl die Inflationserwartungen gesenkt wurden. EUR/USD Technische Analyse "Was den EUR/USD anbetrifft, so ist anzumerken, dass die Fed bereit ist die Zinsen zu senken, während die EZB erst ...

