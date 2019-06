FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS RIO TINTO TO 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 4000 (4150) P - BARCLAYS RAISES SAFECHARGE PRICE TARGET TO 436 (390) PENCE - 'OVERWEIGHT' - DEUTSCHE BANK CUTS SAGE GROUP TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 650 (505) PENCE - FTSE INDICATED +0.24% TO 7277 (CLOSE: 7259.85) POINTS BY IG - HSBC CUTS PETS AT HOME TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 190 PENCE - HSBC CUTS ROYAL MAIL TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 216 (300) PENCE - HSBC RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 2860 (2740) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES SHELL PRICE TARGET TO 2840 (2740) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES 888 HOLDINGS TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 220 PENCE - MACQUARIE INITIATES ASCENTIAL PLC WITH 'OUTPERFORM' - TARGET 540 PENCE - MACQUARIE RESUMES INFORMA WITH 'NEUTRAL' - TARGET 825 PENCE - RBC CUTS COMPASS GROUP TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERF.') - TARGET 1800 (1750) P - RBC CUTS SUPERDRY PRICE TARGET TO 500 (520) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES GO-AHEAD GROUP PRICE TARGET TO 2000 (1950) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - SOCGEN INITIATES CENTRICA WITH 'HOLD' - TARGET 95 PENCE - UBS CUTS MEDICLINIC INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 395 (410) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 2000 (2200) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 490 (480) PENCE - 'BUY'



- BERENBERG RAISES AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 500 (400) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE RAISES AUTO TRADER GROUP TARGET TO 440 (420) P. - 'UNDERPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 525 (420) PENCE - 'HOLD'



