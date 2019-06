Zug - Metall Zug gibt wegen Sonderkosten für IT und Bodensanierungen am Standort Zug eine Gewinnwarnung heraus. Diese würden das Betriebsergebnis (EBIT) im Jahr 2019 mit rund 14 Millionen Franken belasten, teilte die Gruppe am Freitag in einem Communiqué mit. Metall Zug erwartet für das erste Halbjahr ein Betriebsergebnis in der Grössenordnung von 0 Millionen Franken gegenüber 36...

Den vollständigen Artikel lesen ...