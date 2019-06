Das Paar stieß unter dem 100-Stunden-SMA auf Akzeptanz und hinzu kommt die Tatsache, dass die Oszillatoren auf dem Stundenchart an negativer Dynamik zulegen, was die Aussichten auf Verluste und einen möglichen Bruch der Unterstützung verstärkt. Die Händler gehen aktuell keine größeren bearish Positionen ein, da sie auf den monatlichen US NFP Arbeitsmarktbericht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...