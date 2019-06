Frankfurt am Main -Der Euro hat am Freitag etwas nachgegeben. Im Mittagshandel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1259 US-Dollar. Am Morgen hatte der Euro noch etwas höher notiert. Nach den geldpolitischen Einscheidungen der EZB am Donnerstag war der Euro zeitweise über 1,13 Dollar gestiegen. Gegenüber dem Franken machte die Gemeinschaftswährung Boden gut und nähert sich der Marke von 1...

