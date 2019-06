An der genannten Unterstützung befindet sich der 100-Stunden-SMA und dieser sollte für das Paar als Umkehrpunkt dienen. Auf dem Stundenchart haben die technischen Indikatoren an positiver Dynamik zugelegt, aber auf dem Tageschart bleiben sie bearish, was von zu großen Positionen abrät. Daher wäre es ratsam auf einen Bruch der genannten Unterstützung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...