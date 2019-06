Der EUR/USD konnte den Rückgang in die Mitte der 1,1200 umkehren und sein neues Mehrwochenhoch in Reaktion auf die Veröffentlichung der monatlichen US Arbeitsmarktdaten erreicht. Der US-Dollar geriet erneut unter Verkaufsdruck und er brach aus seiner Tagesrange nach unten aus, nach dem in der US Wirtschaft im Mai lediglich 75K neue Arbeitsplätze geschaffen ...

