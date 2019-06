Die südafrikanische Holdinggesellschaft hat nicht offengelegt, wie viel sie in das EPC-Unternehmen investiert hat. Die Juwi-Tochter baut derzeit vier Photovoltaik-Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 250 Megawatt im Rahmen des REIPPPP-Programms in Südafrika.von pv magazine global Die südafrikanische Beteiligungsgesellschaft Reatile Group hat sich bereit erklärt, eine 20-prozentige Beteiligung an der Juwi Renewable Energies (Pty) Ltd. zu erwerben. Das Unternehmen erklärte, dass es die Vereinbarung offiziell im April eingegangen worden sei. Die Summe für die Transaktion nannte es allerdings nicht. ...

