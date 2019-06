Die Prüfer erklären in ihrem jüngsten Bericht, dass zahlreiche EU-Länder noch deutlich mehr unternehmen müssen, um ihre Erneuerbaren-Zusagen bis 2020 zu erreichen. Dazu zählt auch Deutschland. Hierzulande - wie die Rechnungsprüfer monieren - war die Solarförderung zunächst zu hoch und später erschütterten die Kürzungen das Vertrauen der Verbraucher.Die EU muss noch erhebliche Anstrengungen bei Photovoltaik und Windkraft unternehmen, wenn sie ihr Erneuerbaren-Ausbauziel bis 2020 erreichen will. Zu diesem Schluss kommt ein am Donnerstag veröffentlichter Bericht des Europäischen Rechnungshofes. So ...

