EUR/GBP Tageschart Der EUR/GBP befindet sich in einem starken Aufwärtstrend. Der Markt konsolidiert seine Gewinne nun unter 0,8900. EUR/GBP 4-Stundenchart Der EUR/GBP befindet sich in einem Aufwärtstrend über den wichtigen SMAs. EUR/GBP 30-Minuten Chart Der EUR/GBP notiert am Tageshoch über den wichtigen SMAs. Die Käufer müssen den 0,8900 Widerstand ...

