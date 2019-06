Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) ist am Samstag ohne vorherige öffentliche Ankündigung in Bagdad eingetroffen. Zum Auftakt seiner Nahost-Reise landete er am Morgen mit einem Transportflugzeug der Bundeswehr von Jordanien kommend in der irakischen Hauptstadt.



"Die jüngste Zuspitzung fordert uns als europäische Nachbarn: einzutreten für Deeskalation und friedlichen Ausgleich", sagte Maas in Bagdad. Man könne Dialog nicht nur anmahnen, sondern müsse ihn auch führen. "Gerade dort, wo Gegensätze unaufhebbar scheinen und langjährige Konflikte tief sitzen." Die Gefahr, dass Fehlkalkulationen, Missverständnisse, Provokationen in einer höchst angespannten Region zu unabsehbaren Folgen führten, sei klar vorhanden.



Es sei alle Mühe wert, für den Erhalt der Wiener Nuklearvereinbarung mit dem Iran zu arbeiten. Eine fortgesetzte und vollumfängliche Umsetzung durch den Iran bleibe "Schlüsselfaktor für Stabilität und Sicherheit in der Region", und gerade auch für den Irak.