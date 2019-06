In Hongkong sind am Sonntag Hunderttausende auf die Straße gegangen, um gegen ein neues Auslieferungsgesetz zu protestieren. Die Organisatoren sprachen von einer Million Teilnehmern.



Hintergrund ist eine geplante Regelung, die es ermöglicht, mutmaßliche Straftäter aus Hongkong nach China auszuliefern. Hongkong gehört zu China, ist aber eine Sonderverwaltungszone mit eigenen Gesetzen sowie einem gewissen Maß an Demokratie und Meinungsfreiheit noch aus der Zeit als britische Kolonie, die 1997 endete.