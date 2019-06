Bei einem Unfall auf der B287 im unterfränkischen Landkreis Rhön-Grabfeld ist am Sonntag eine Frau ums Leben gekommen, vier Personen wurden verletzt. Eine 59-Jährige aus dem Landkreis Holzminden war gegen 13:30 Uhr mit ihrem Ford die B287 von der A71 kommend in Richtung Bad Neustadt an der Saale in den Gegenverkehr geraten.



Ein zuerst entgegenkommender Skoda konnte noch rechtzeitig ausweichen und touchierte den Ford lediglich, ein nachfolgender Mercedes konnte einen Frontalzusammenstoß nicht mehr verhindern. Die 59-jährige Fahrerin des Fords wurde durch den Aufprall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Ein sofort hinzugerufener Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Die vier Fahrzeuginsassen des Mercedes sowie des Skoda wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in naheliegende Krankenhäuser gebracht.



Die B287 war für die Dauer der Unfallaufnahme in dem Bereich vollgesperrt.