Bei einer Massenkarambolage auf einer Autobahn in Polen sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 16 weitere Menschen wurden bei dem Unfall am Sonntagnachmittag verletzt.



Das Unglück hatte ein Lkw verursacht, der auf ein Stauende aufgefahren ist. Mehrere der Autos gerieten nach dem Unfall in Brand. Außerdem gab es nach dem Unglück noch einen weiteren Unfall vor Ort. Dabei waren zwei Fahrzeuge auf der Gegenfahrbahn zusammengestoßen.



Bei dem zweiten Unfall gab es nach bisherigen Angaben keine Todesopfer.