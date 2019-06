Es ist schon ein Trauerspiel, wenn man sich den Kurs von Teva Pharmaceutical anschaut. Die Aktie befindet sich seit einer gefühlten Ewigkeit im Abwärtstrend. Mit über 70 USD stand im Jahr 2015 ein Rekordhoch zu Buche. Von da an sollte es, abgesehen von einigen Gegenbewegungen, stetig bergab gehen. Anfang Januar konnten wir in den RuMaS Trading-Tipps an einer solchen Gegenwehr mit einem Volltreffer von knapp 25% Aktiengewinn partizipieren und möglicherweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...