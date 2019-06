Die Gemeinschaftswährung gab am Montag einen Teil ihrer jüngsten Gewinne ab und so notiert der EUR/USD im Bereich der wichtigen 1,1300. EUR/USD schaut auf Risikotrends und USD Nach einem kurzen Test des 200-Wochen-SMA um 1,1350, haben die Verkäufe zugenommen und so notiert das Paar unter dem Druck der zunehmenden Dollar Käufe im Bereich der 1,1300. ...

