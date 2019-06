Der GBP/USD verzeichnet mit der europäischen Sitzung am Montag Verluste und so versuchen die Bären die Schwäche unter 1,2700 auszubauen, nach dem die britischen Daten veröffentlicht wurden. Am Freitag konnte die Bewegung nicht über die Mitte der 1,2700 ausgebaut werden und so nahmen die Angebote zum Beginn der neuen Handelswoche zu, während sich der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...