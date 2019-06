In New York ist am Montag ein Hubschrauber im Bezirk Manhattan abgestürzt. Der Heli sei in das AXA Center an der 52. Straße geflogen, nur rund 500 Meter vom berühmten Times Square entfernt.



Der Pilot kam dabei ums Leben. Ein Polizeisprecher sagte, der Hubschrauber habe eine "harte Landung" auf dem Dach des Gebäudes gehabt. Zur Zeit des Absturzes gegen 14 Uhr Ortszeit (20 Uhr deutscher Zeit) herrschte in der Region heftiger Regen. Ob dies wesentlicher Grund für den Absturz war, war unklar.