Nach knapp 4-monatiger Umbauphase wurde der einstige EDEKA-Markt grundlegend modernisiert und tritt nun mit neuem Konzept als moderner Nahversorger nach dem Prinzip "alles an deinem Ort" auf. Der diska-Markt in Hof, Köditzer Straße 9 wird am Donnerstag, 13. Juni 2019, ab 7:00 Uhr wieder eröffnet. Foto © EDeka-Verbund/diska Der diska-Markt bietet...

