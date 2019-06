Gemäß Daten von der Banco de Guatemala (Banguat) sind die Bananenexporte von Guatemala in dem ersten Quartal 2019 um 14,7% gegenüber dem ersten Quartal 2018 auf 215,8 Millionen USD im März 2019 gestiegen. Letztes Jahr beliefen sich die Bananenexporte auf 803,8 Millionen USD, wovon die Lieferungen an die USA 709,9 Millionen USD und an die EU 67,7 Millionen USD einbrachten....

