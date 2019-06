Zürich - Der digitale Kulturwandel stösst einer weltweiten Studie von Egon Zehnder zufolge in vielen grossen Unternehmen noch immer auf erhebliche interne Widerstände. In der am Dienstag veröffentlichten Untersuchung gaben 54 Prozent der 107 befragten Chief Digital Officers (CDO) an, mehr Zeit damit zu verbringen, in ihrer Organisation für ihre Digitalstrategie zu werben als diese...

Den vollständigen Artikel lesen ...