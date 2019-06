ImmunoGen ist ein US-Biotech-Unternehmen, was sich insbesondere mit Medikamenten für die Krebstherapie befasst. Nach einem Allzeittief, das im November 2016 mit 1,51 USD notiert wurde, begann ein Aufwärtstrend, der seit dem Frühjahr 2017 ins Stocken geraten war. Danach hatte sich die Aktie Richtung Süden verabschiedet und ist in mehreren Etappen Ende Mai bei 1,76 USD angekommen. Bei diesem Kurs gab es eine Gegenbewegung nach oben und es wurden in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...