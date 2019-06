FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS THOMAS COOK PRICE TARGET TO 17 (46) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES IG DESIGN GROUP PRICE TARGET TO 680 (640) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES MARSTONS PRICE TARGET TO 110 (105) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES RWS HOLDINGS PLC PRICE TARGET TO 670 (615) PENCE - 'BUY' - CFRA CUTS FERGUSON TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 5500 (5600) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES HALMA PRICE TARGET TO 1990 (1770) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN RAISES RELX PRICE TARGET TO 2178 (2123) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES OXFORD INSTRUMENTS TARGET TO 1180 (1025) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS STAGECOACH PRICE TARGET TO 135 (165) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM CUTS TED BAKER PRICE TARGET TO 1280 (2300) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS CAIRN ENERGY TARGET TO 202 (230) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 2070 (2200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS TULLOW OIL TO 'EQUAL-WEIGHT' (OW) - TARGET 252 (276) PENCE - RBC RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1700 (1675) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES LANCASHIRE PRICE TARGET TO 750 (725) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES SPECTRIS PRICE TARGET TO 2345 (2150) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES TESCO PRICE TARGET TO 315 (305) PENCE - 'BUY'



