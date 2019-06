Der chinesische Photovoltaik-Hersteller will seine neue Technologie ab der zweiten Jahreshälfte in der Serienfertigung seiner Solarmodule einsetzen. In Verbindung mit einem innovativen Moduldesign lassen sich noch effizientere PERC-Module produzieren.Longi Solar hat eine neue Technologie entwickelt, um seine Module noch effizienter zu machen. Mit dem "Seamless Soldering" - übersetzt steht das für nahtloses Verlöten - gebe es keine Lücke mehr zwischen den einzelnen Zellen, was den Wirkungsgrad und die Gesamtleistung der Solarmodule steigere, teilte der chinesische Photovoltaik-Hersteller am Dienstag ...

