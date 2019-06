Die Photovoltaik-Anlage entsteht auf dem Flughafen in Barth, wo das Münchner Unternehmen bereits mehrere Kraftwerke errichtet haben. Der Solarstrom soll an einen Industriepartner geliefert werden, allerdings sind die Verhandlungen über den Stromabnahmevertrag noch nicht abgeschlossen.Vor fast genau einem Monat hat Baywa re den Bau seines ersten Solarparks ohne Förderung in Deutschland angekündigt. Am heutigen Dienstag gehen die Bauarbeiten für das Photovoltaik-Kraftwerk mit 8,8 Megawatt Leistung am Ostseeflughafen Stralsund-Barth los, wie die "Ostseezeitung" berichtet. Baywa re hat am Standort ...

