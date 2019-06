Am selben Tag verkünden die Energiekonzerne, dass ihre Kommunikationsverantwortlichen gehen. Neuigkeiten aus Brüssel zur geplanten Übernahme von Innogy durch Eon gibt es noch nicht.Es mag ein Zufall sein, doch es mutet etwas kurios an. Sowohl Eon als auch Innogy gaben am Dienstag das Ausscheiden ihrer Kommunikationsleiter bekannt. Zunächst erklärte Eon, dass Barbara Schädler den Energiekonzern Ende September 2019 verlassen wird, um neue berufliche Herausforderungen anzunehmen. Sie war dreieinhalb Jahre Leiterin Kommunikation und Public Affairs bei Eon. Kurz darauf gab Innogy bekannt, dass Peter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...