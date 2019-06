Frankfurt - Der Euro hat sich am Dienstag zum US-Dollar kaum bewegt. Die europäische Gemeinschaftswährung wird am Nachmittag mit 1,1317 US-Dollar gehandelt und notiert damit auf ähnlichem Niveau wie im frühen Handel. Zum Schweizer Franken legte der Euro etwas zu. Am Nachmittag geht die Gemeinschaftswährung bei 1,1233 Franken um. Auch der US-Dollar erzielt zum Franken Gewinne und kostet...

