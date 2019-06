Das Thema "Verpackungen" brennt den Vertretern der Wertschöpfungskette Obst und Gemüse auf den Nägeln. Das zum ersten Mal in Düsseldorf am 4./5. Juni veranstaltete European Packaging Forum wurde deshalb schon von über 210 Teilnehmern besucht. Einig war man sich am Ende nur darin, dass "es keine einfache Lösung gibt". Ein Problem zog sich...

Den vollständigen Artikel lesen ...