Der Export von türkischen Tomaten hat in den ersten fünf Monaten dieses Jahres rund 145 Millionen EUR erreicht. Während dieses Zeitraums war Russland der größte Markt mit einem Import von 55,2 Millionen EUR türkische Tomaten, die vor allem in Gewächshäusern in dem Mittelmeerraum und der Ägäisregion erzeugt worden sind. Bildquelle:...

