Zürich - In einem scheinen sich Schweizer Berufstätige einig: Ungerechtfertigte Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen sind ein Problem, das behoben werden muss. Doch geht es darum, dass sich die Gehälter in der Mitte treffen, so ist die Solidarität bei den Männern eher bescheiden. Unfaire Löhne können zudem ganz unterschiedliche Gründe haben und alle Arbeitnehmenden betreffen.

Den vollständigen Artikel lesen ...