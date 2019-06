Seit April hat Klöckner in der Spitze schon über 35% verloren und hatte am 03. Juni ein Tief mit 4,594 Euro markiert. Die wichtige Marke von 4,50 Euro wurde bisher noch nicht getestet und betrachtet man den gesamten Langfristchart auf Monatsbasis, sehen wir, dass es fast exakt auf gleichem Kursniveau im Jahre 2009 einen Abpraller nach oben gab. Eine kleine Gegenreaktion war bereits erkennbar und brachte den Kurs wieder in einem Bereich um 4,80 Euro. ...

