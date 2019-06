Die gute Stimmung gegenüber der Gemeinschaftswährung führt am Mittwoch dazu, dass der EUR/USD zum Tageshoch in den Bereich der 1,1340 steigt. EUR/USD Fokus auf EZB, Daten Das Paar verzeichnet am Mittwoch die zweite Sitzung in Folge einen Gewinn und so findet der Handel am Wochenhoch im Bereich der 1,1340 statt, wo sich auch ein Fibo Retracement des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...