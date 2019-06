Kaum ein Wert hat im laufenden Börsenjahr so viel Prügel einstecken müssen wie der E-Autobauer. Vom Endstand 2018 bei 333 USD ging es bis auf das aktuelle 2019er-Tief bei 177 USD, das am 3. Juni markiert wurde. Doch der Tief- markiert gleichzeitig auch den Wendepunkt: In den vergangenen zehn Tagen sattelte die Aktie stolze 25% auf! Damit stehen die Papiere jetzt direkt vor einem charttechnischen Widerstand, der einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zurück nach oben darstellt. ...

