Nach einem kurzen Test des Tagestief im Bereich der 1,1310, erholte sich der EUR/USD zum Tageshoch von 1,1340/45. EUR/USD Erholung vom Tief mit US Daten Das Paar konnte seinen Rückgang zur 1,1315/10 schnell umkehren, da die US Inflationsdaten in Form des CPI im Mai schlechter als erwartet ausgefallen waren. Die Verbraucherpreise legten auf Monats- ...

