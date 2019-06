In der Pilotanalage in Hamburg können 130 Megawattstunden Energie bis zu einer Woche gespeichert werden. Ziel der Projektpartner ist eine Speicherkapazität im Gigawattstunden-Bereich zu erreichen.Die beteiligten Partner sprechen von einer Weltpremiere: Am Mittwoch hat Siemens Gamesa Renewable Energy einen elektrothermischen Energiespeicher offiziell in Hamburg in Betrieb genommen. Mit dabei waren neben Unternehmensvertretern der für die Energiepolitik zuständige Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Andreas Feicht, und Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher sowie die Projektpartner ...

