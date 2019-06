VW treibt seine Bemühungen in der E-Mobilität voran: Der Autobauer beteiligt sich am schwedischen Start-up Northvolt und plant eine Batteriefabrik in Niedersachsen. Doch ein Konkurrent aus Bayern zieht mit.

Volkswagen legt bei seiner Elektro-Offensive noch einen Gang zu: Der Konzern wird sich mit 20 Prozent am schwedischen Northvolt beteiligen. Das gab VW am Mittwoch bekannt. Das Start-up Northvolt wurde erst vor etwa drei Jahren gegründet und plant derzeit den Bau einer ersten Batteriefabrik im hohen Norden Schwedens. Doch Volkswagen genügt das offenbar nicht: Im Laufe des Jahres solle ein Gemeinschaftsunternehmen zum Bau für eine Fabrik für Akkus mit einer Jahreskapazität von 16 Gigawatt-Stunden gegründet werden.

Diese Fabrik für Lithium-Ionen-Batteriezellen soll dann auf deutschem Boden im niedersächsischen Salzgitter entstehen. Der Bau solle frühestens 2020 beginnen, sofern alle notwendigen Rahmenbedingungen erfüllt seien, teilte VW mit. Ein endgültiger Start ist dann um den Jahreswechsel 2023/2024 geplant. Bereits Anfang des Jahres haben VW und Northvolt die "European Battery Union" ins Leben gerufen. Sie leiten diese Forschungsvereinigung seitdem als Partner.

Den neuesten Schritt in der "Elektrifizierungsstrategie", die Konzernchef Herbert Diess im März ausrief, lässt sich VW teuer zu stehen kommen: Rund 900 Millionen Euro investiert der Konzern. Ein Teil davon geht für die Firmenanteile und einen Platz im Aufsichtsrat direkt an Northvolt - ein anderer fließt in das Joint Venture für den Bau der Batteriefabrik.

