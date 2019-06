Der Autobauer will im Laufe des Jahres ein Joint Venture mit dem schwedischen Battteriehersteller gründen. Frühestens ab 2020 wollen sie gemeinsam mit dem Aufbau einer 16 Gigawattstunden Batteriezellfertigung in Salzgitter beginnen - sofern die Rahmenbedingungen stimmen. Im August will Northvolt mit dem Bau seiner ersten Fabrik in Schweden starten.Die Volkswagen AG hat rund 900 Millionen Euro in gemeinsame Batterieaktivitäten mit Northvolt AB investiert. Ein Teil der Summe gehe direkt an das schwedische Unternehmen, der Rest fließe in ein Joint Venture, was noch in diesem Jahr gegründet werden ...

